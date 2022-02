Proiect important dedicat copiilor abandonati, seropozitivi si cu diferite dizabilitati

Reprezentantii E.ON Romania se alatura Asociatiei Zi de Bine si Fundatiei "Bambini in Emergenza" in proiectul de renovare a unei casute de tip familial din centrul Bambini, Casa Andreei din Singureni, judetul Giurgiu, proiect dedicat copiilor abandonati, seropozitivi si cu diferite dizabilitati.Potrivit informatiilor furnizate de catre reprezentantii E.ON Romania, ,,casuta este un loc in care copiii abandonati vor beneficia de ingrijirea si asistenta fundatiei, vor primi dragoste, educatie si ... citeste toata stirea