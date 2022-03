Proiect important pentru Cetatea Medievala Sighisoara

Primaria municipiului Sighisoara lucreaza la elaborarea unui proiect integrat de restaurare a intregului zid al Cetatii Medievale, in cadrul caruia se urmareste si refacerea portiunilor de zid care nu mai exista, pe baza identificarilor facute de Muzeul de Istorie din municipiu."Sunt zone in care nu mai avem ziduri de foarte multi ani si, practic, printr-un proiect integrat am vrea sa refacem intregul zid al cetatii. Pana vom avea acest proiect, vom merge pe bucati mici, pe tronsoane cat ne ... citeste toata stirea