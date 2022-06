Proiect PNRR de 2,1 milioane de euro in portofoliul Consiliului Judetean Mures

Consilieiri judeteni au aprobat marti, 21 iunie, intr-o sedinta ordinara de lucru, depunerea de catre Consiliul Judetean Mures a proiectului "Dezvoltarea Parcului Arheologic de la Calugareni, comuna Eremitu, judetul Mures", in vederea finantarii acestuia in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Proiectul are valoarea maxima eligibila de 2.155.000 de euro, fara TVA, reprezentand 10.608.418 de lei, fara TVA.Potrivit presedintelui Consiliului Judetean Mures, Peter Ferenc, ... citeste toata stirea