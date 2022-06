Proiectie de film

Desi elevii au intrat in binemeritata vacanta, activitatile educative dedicate acestora nu s-au oprit pe timpul verii. Este si cazul copiilor din parohia Sangeorgiu de Campie, protopopiatul Ludus care au avut parte la finele saptamanii trecute de o ineditta seara de film. Sambata, 25 iunie, tinerii din parohia pastorita de parintele Raul Razvan Bucur au avut parte de evenimentul cultural-educativ intitulat "Nucul Dorintelor". "Activitatea desfasurata in aer liber, in curtea bisericii, a debutat ... citeste toata stirea