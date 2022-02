Proiectul "Adopta o familie" la linia de start

Un nou proiect de suflet face o punte de legatura intr-o societate normala, cu sprijinul unor oameni cu suflet mare. "Adopta o familie" este un proiect derulat de Asociatia ProVision Romania alaturi de 8 familii care si-au manifestat dorinta de a ajuta, in colaborare cu Directia de Asistenta Sociala Targu Mures. Beneficiarii sunt 8 familii cu situatii materiale precare, monoparentale, cu un singur membru care realizeaza venituri, aflate in situatii de risc familial si scolar, avand in total un ... citeste toata stirea