Pui de barza salvati in Sangeorgiu de Mures

Actiune inedita la Primaria din Sangeorgiu de Mures. Gest laudabil din partea primarului care se ingrijeste de toate, pana si de situatia puiutilor de barza. Atunci cand pui suflet in ceea ce faci, lucrurile parca prind viata, nu-i asa?!"Speram ca nu vor mai pieri electrocutati puii de barza din Sangeorgiu de Mures. Astazi am izolat firele de curent electric din apropierea cuibului si am montat un suport metalic pentru cuib. Asteptam curiosi cum va reactiona barza cand va vedea cadoul si ... citeste toata stirea