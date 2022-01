Quokka, zambaretul

Considerat cel mai vesel animalut, traieste in vestul Australiei, in zone cu vegetatie densa, in tufarisuri, in apropierea apelor sau in padurile de eucalipt, dar, mai ales, pe Insula Rottnest, in apropiere de Perth, si pe insula Bald, in apropiere de Albany, oras important din regiune.Quokka (Setonix brachyurus) este un mic marsupial din Familia Macropodidae, din care fac parte si cangurii si alte cateva specii asemanatoare. Inainte de sosirea europenilor, in Australia existau 53 de specii ... citeste toata stirea