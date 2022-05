Radio Targu Mures va invita comunitatea mureseana la actiunea "Impreuna curatam!"

Echipa postului Radio Targu Mures organizeaza, de mai multi ani, campanii de constientizare asupra problemelor de protectie a mediului. Si anul acesta, in data de 15 mai de la ora 11:00, Radio Targu Mures invita muresenii la o actiune comunitara.Evenimentul de ecologizare a malurilor raului Mures, de data aceasta, se va desfasura pe portiunea 7 Plopi si Barajul de la Sancraiul de Mures unde vom avea 5 puncte de lucru: zona Bac, in spatele fostului strand 1 Mai, sub podul mare din Cartierul ... citeste toata stirea