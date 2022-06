Rasturnare de situatie in cazul parasutistului prabusit de la 1.200 de metri. Surpriza la care nu se mai asteptau nici macar medicii

Un tanar care urma cursurile pentru obtinerea licentei de parasutist a cazut in urma cu aproape doua saptamani de la circa 1.200 de metri, din cauza ca parasuta nu i-a functionat. Tanarul a fost dus in coma la spital, iar medicii nu isi faceau prea multe iluzii in acest caz. Accidentul a avut loc acum doua saptamani in zona aeroclubului din Targu Mures, iar martorii spun ca totul s-a intamplat din cauza ca atat parasuta principala, cat si cea de rezeva, s-au incurcat si nu s-au mai deschis. ... citeste toata stirea