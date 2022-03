Rata somajului in crestere

2,27 % este rata somajului inregistrat in evidentele le Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Mures in luna februarie.La sfarsitul lunii februarie, in evidentele AJOFM Mures erau inregistrati 5350 someri, din care 2434 femei. Rata somajului a fost de 2,27 %.Luna precedenta, rata somajului a fost de 2,23%, in aceasta luna acest indicator a inregistrat o scadere/crestere cu 0,04 pp.Citeste si https://www.zi-de-zi.ro/2022/03/23/actiune-de-plantare-puieti-de-stejar/Din ... citeste toata stirea