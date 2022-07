Rata somajului in iulie, intr-o usoara crestere

La sfarsitul lunii iunie, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Mures, erau inregistrati 5605 someri (din care 2599 femei), rata somajului fiind de 2,38%. Potrivit unui comunicat de presa, comparativ cu luna precedenta, cand rata somajului a fost de 2,33% , in aceasta luna acest indicator a inregistrat o crestere cu 0,05pp.Din totalul de 5605 persoane inregistrate in evidentele AJOFM Mures, 788 erau beneficiari de indemnizatie de somaj, iar 4817 erau someri ... citeste toata stirea