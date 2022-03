Recomandare pentru mureseni. Nu luati iod!

Pe cand am scapat de frica de vaccin, de pe o zi pe alta ne-am trezit cu frica unui razboi nuclear. Acum nu mai alergam dupa dezinfectant si masti. Cuprinsi de panica dam iama in farmacii sa cumparam iodura de potasiu, astfel incat, in judetul Mures stocurile sunt epuizate. Atentie ! Tratarea dupa ureche cu iod poate provoca hipertiroidia, hipotiroida autoimuna sau doza poate deveni toxica, caz in care apare stopul cardiac.Cernobil, amintire vieIncepand cu 3 mai 1986, romanilor li s-au ... citeste toata stirea