Reghineanul Gabriel Toncean, ales vicepresedinte al Federatiei Europene de Culturism si Fitness

Presedintele Federatiei Romane de Culturism si Fitness (FRCF), Gabriel Toncean, a fost ales, acum cateva zile, vicepresedinte in cadrul Federatiei Europene de Culturism si Fitness (EBFF), obiectivele sale principale fiind promovarea acestui sport in zona universitara si dezvoltarea conceptului de Fitness Challenge."Incepand de aseara, mi-am inceput primul mandat de vicepresedinte in cadrul Federatiei Europene de Culturism si Fitness (EBFF). Am primit votul de incredere al colegilor prezenti la ... citeste toata stirea