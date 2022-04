Restrictii de circulatie in Targu Mures

Reprezentantii Primariei municipiului Targu Mures anunta restrictii de circulatie pentru acest sfarsit de saptamana, cu ocazia Sarbatorilor Pascale, dupa cum urmeaza:Vineri, 22 aprilie 2022, va fi restrictionat traficul rutier in zona centrala si pe strazile adiacente, intre orele 19.00 - 21.00.Sambata, 23 aprilie 2022, incepand cu ora 23.00, se va restrictiona traficul auto in zona centrala si pe strazile adiacente pana in data de 24 aprilie 2022, ora 14.00.De asemenea, in data de 23 ... citeste toata stirea