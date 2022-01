Retea de canalizare extinsa intr-o comuna mureseana

Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agentiei pentru Protectia Mediului Mures a decis ca proiectul "Retea de alimentare cu apa si canalizare menajera in localitatea Laslau Mare si Laslau Mic si canalizare menajera in localitatea Suplac", propus a fi amplasat in comuna Suplac, satele Laslau Mare, Laslau Mic si Suplac, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.Potrivit Proiectului Deciziei de incadrare, document publicat pe pagina web a Agentiei pentru Protectia Mediului Mures, ... citeste toata stirea