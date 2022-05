Rezultate de invidiat la Clubul Sportiv Bushi Shindo

Sala Polivalenta Blejoi din Prahova a gazduit Cupa Romaniei 2022, editia 28. Desfasurata in perioada 7-8 mai, in competitie au intrat cluburi din Grecia, Bulgaria si Moldova.Clubul Sportiv Bushi Shindo Arte Martiale din Targu Mures a obtinut rezultate de invidiat.Individual copii sub 12 ani- Rechesan Flaviu - loc I,- Belean Gloria - loc III,- Hegedus Kata- loc III,Individual juniori 12-14 ani- Belean Adrian- loc II,- Veres Cioanta Iustin- Fighting Spirit,Individual juniori ... citeste toata stirea