Rusine! Poclos-ul ramane pubela orasului pentru anumiti mureseni!

64 de saci cu deseuri, 9 cauciucuri, 5 lazi si 1 scaun. Este rezultatul actiunii de ingienizare efectuate de 15 angajati ai Formatiei 3 Targu Mures din cadrul SGA (Sistemul de Gospodarire a Apelor) Mures, Formatia Interventia Rapida si F.I.O.M. Informatia difuzata pe pagina de socializare Apele Romane Mures mai arata ca - in prezent - "Avem debite in crestere datorita efectului combinat al precipitatiilor cazute sub forma de aversa si a cedarii stratului de zapada.Deseurile sunt principalul ... citeste toata stirea