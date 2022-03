Rute ocolitoare noi pentru traficul greu din Targu Mures

Ca urmare a lucrarilor de modernizare a trecerii la nivel cu calea ferata de pe strada Dorobantilor/Rampei din Targu Mures, in perioada 19 martie - 25 martie 2022 va fi inchisa, in totalitate, circulatia rutiera pe acest sector de drum, a anuntat vineri, 18 martie, Serviciul Relatii Interne si Internationale din cadrul Primariei municipiului Targu Mures."Incepand de sambata, 19 martie, ora 7.00, circulatia rutiera, in mod obligatoriu, pentru traficul greu, se va desfasura pe rutele ocolitoare, ... citeste toata stirea