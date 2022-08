S-a stins din viata un fost senator muresean

Fostul senator muresean Ioan Nicolaescu s-a stins din viata miercuri, 10 august, la varsta de 81 de ani.Anuntul a fost facut de catre deputatu PSD Corneliu Florin Buicu, care a transmis urmatorul mesaj pe reteaua de soccializare Facebook: "Dumnezeu sa il odihneasca in pace! Condoleante familiei indoliate!".Prof. univ. dr. Ioan Nicolaescu s-a nascut in data de 21 septembrie 1940 in orasul Lupeni, judetul Hunedoara, unde a absolvit si liceul, in 1957, iar apoi ... citeste toata stirea