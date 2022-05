"Sange din Reghinul Meu" continua

In anul 2019 pornea la drum un program de sanatate numit "Sange din Reghinul Meu" initiat de catre Asociatia Our Lifetime. Luni, 23 mai, intre orele 8.00 - 13.00, la Primaria Municipiului Reghin (sala de sedinte a Consiliului Local) va avea loc cea de a 7-a editie. Despre "Sange din Reghinul Meu" ne-a vorbit Farcas Mihai-Dan, presedintele Asociatiei Our Lifetime, organizatorul actiunii alaturi de Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Targu Mures.Reporter: Cum a aparut aceasta idee?Farcas ... citeste toata stirea