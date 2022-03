Au plantat 11 puieti pe Dealul Pitigoilor din Sangeorgiu de Mures. S-a marcat, astfel, cea de-a 11-a editie a actiunii "Sangeorgiu prinde radacini!". Au pus mana pe lopata primarul Sofalvi Szabolcs, alaturi de alti 11 colegi. Evenimentul a avut loc in acest week-end, in preajma zilei de 21 martie, cand se sarbatoreste Ziua Internationala a Padurilor."Multumim padurarului Mate Mihaly pentru puieti si pentru sprijin. In toti acesti ani, am plantat peste 1000 de puieti: de-a lungul strazii ... citeste toata stirea