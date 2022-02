Saptamana casatoriei intr-o localitate mureseana

In jur de 50 de cupluri au decis sa isi reinnoiasca juramintele de iubire intr-un cadru medieval asigurat de Castelul Mariaffy si sa ia parte la o serie de activitati menite sa le reconsolideze unitatea, cu ocazia Saptamanii casatoriei, care se deruleaza de zece ani la Sangeorgiu de Mures, incepand cu sarbatoarea Sfantului Valentin pana in data de 20 februarie."Am auzit ca la nivel mondial de 20 de ani se organizeaza Saptamana casniciilor, am devenit curiosi si ne-am propus sa organizam si la ... citeste toata stirea