Saschiz: Lectie de spirit civic oferita de un scotian si un francez

Un om de afaceri scotian, Jim Turnbull, si un localnic de origine franceza, Charlies Dalmasso, amandoi stabiliti la Saschiz de mai multi ani, au decis sa ofere o lectie de spirit civic locuitorilor comunei, adunand toate deseurile din plastic de pe traseul pe care isi plimbau cainii."Dorim sa stabilim o tendinta in domeniu si speram ca si altii sa ne urmeze. Acum vom colabora cu primaria din Saschiz in privinta colectarii de plastic. Saptamana trecuta am mers cu un coleg si am adunat pungi de ... citeste toata stirea