Sasii reghineni, la "Ziua Esinutului Natal"

Formatia de dansuri a Forumului German din Reghin a participat in perioada 3-6 iunie 2022 la manifestarea culturala "Heimattag" - Ziua Esinutului Natal"- desfasurata in Germania, la Dinkelsbuhl, si organizata de Uniunea Sasilor Transilvaneni din Germania."In fiecare an la acest eveniment este invitata o formatie de dansuri populare sasesti din Transilvania. Anul acesta am fost invitati noi, Forumul Germanilor din Reghin impreuna cu formatia noastra de dansuri "Goldregen" si ne-am bucurat ... citeste toata stirea