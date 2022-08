Scandal in parcarea unui restaurant muresean! Barbat calcat cu masina, decedat!

Politistii din Mures au fost sesizati sambata, 20 august, in jurul orei 5.30, cu privire la faptul ca in parcarea unui restaurant din Sighisoara a avut loc un conflict spontan, cu implicarea mai multor persoane."Din cercetarile efectuate pana la acest moment, s-a constatat ca, in parcarea respectiva, a avut loc un conflict spontan, cu participarea mai multor persoane, iar un tanar, in incercarea de a scapa, s-a urcat intr-un autoturism, pentru a pleca cu acesta, moment in care a accidentat ... citeste toata stirea