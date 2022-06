Comunitatea academica a Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures a fost invitata sa participe miercuri, 22 iunie 2022, ora 15:00, in Aula Magna a UMFST, la evenimentul "Scoala Ardeleana. Ieri, azi, mereu"."Scoala Ardeleana a insemnat o miscare de ridicare culturala si sociala a romanilor din Ardeal, cu difuzare atat in Moldova, cat si in Tara Romaneasca; a mai insemnat alfabet latin, fixarea normelor gramaticale ale limbii, imbogatirea ... citeste toata stirea