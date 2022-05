"Ai o meserie, ai viitorul asigurat" - pornind de la aceasta premisa, elevii din Sighisoara au ocazia, de acum, sa studieze si in acelasi timp sa si lucreze, a anuntat marti, 3 mai, Iulian Sirbu, primarul municipiului Sighisoara."Pentru prima data, implementam scoala duala in Sighisoara, in cadrul Liceului ... citeste toata stirea