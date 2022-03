Scoala Gimnaziala Mirona din Reghin se alatura unitatilor de invatamant care doresc sa-i ajute pe cei fugiti din calea razboiului din Ucraina prin intermediul actiunii "Din suflet pentru suflet!"."Avand in vedere situatia actuala scoala noastra, in semn de solidaritate, a hotarat sa vina in ajutorul familiilor refugiatilor sositi in Reghin si imprejurimi. Cine doreste sa se alature colectivului de ... citeste toata stirea