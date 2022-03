Scoala online pentru elevii ucrainieni

Gazduiti in caminul Universitatii Dimitrie Cantemir din Targu Mures, 40 de elevi ucrainieni au inceput de luni, 14 martie, scoala in sistem online, conectati la sistemul de invatamant din Ucraina."Cursurile se tin la Caminul nostru studentesc unde este posibila si conexiunea, in baza unui protocol de colaborare Inspectoratul Scolar Judetean Mures le-a asigurat dispozitivele necesare pentru conectare. Copiii sunt foarte bucurosi, probabil ii apropie cel mai mult de ceea ce le este foarte dor, ... citeste toata stirea