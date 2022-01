Se cauta tineri antreprenori

Daca esti student in minim anul II, masterand sau doctorand esti invitat in cadrul proiectului innocent Nord-Vest. Poti paticipa la un concurs care are ca finalitate selectarea si finantarea sub forma de sub forma de micro-granturi a 16 afaceri. Daca afacerea ta va fi declarata castigatoare, vei beneficia de stagii de practica in domeniul afacerii tale, servicii de consiliere si mentorat.Obiectivul general al proiectului "innoCENT NORD-VEST" urmareste dezvoltarea unei abordari integrate de ... citeste toata stirea