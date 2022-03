Se schimba ora. Nu uita!

Saptamana aceasta, Romania trece la ora de vara. Schimbarea are loc in ultimul weekend din luna martie - adica in noaptea de sambata, 26 martie, spre duminica, 27 martie. Atunci, ceasurile se dau inainte cu o ora. Astfel, ora 3:00 devine ora 4:00, adica dormim mai putin. In Romania, schimbarea orei a fost introdusa prima data in anul 1932.Potrivit specialistilor, introducerea orei de vara a avut ca scop cresterea numarului de ore in care oamenii beneficiaza de lumina naturala a Soarelui si a ... citeste toata stirea