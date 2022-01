Sedinta extraordinara de indata la Consiliul Judetean Mures

DISPOZITIA NR.20din 18 ianuarie 2022privind convocarea, de indata, a Consiliului Judetean Mures in sedinta publica extraordinaraPresedintele Consiliului Judetean Mures,Avand in vedere prevederile Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Mures nr. 18 din 18 ianuarie 2022 privind delegarea atributiilor presedintelui Consiliului Judetean Mures,Considerand indeplinite circumstantele mentionate in cuprinsul art.681 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Judetean ... citeste toata stirea