Politistii din cadrul Biroului de Ordine Publica Sighisoara au depistat duminica, 9 ianuarie, pe strada Andrei Saguna, o femeie in varsta de 34 de ani care ar fi condus un autoturism sub influenta bauturilor alcoolice."In urma testarii cu aparatul etilotest a soferitei, a rezultat o alcoolemie de 0,71 mg/l alcool pur in aerul expirat, aceasta fiind condusa la ... citeste toata stirea