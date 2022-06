Siguranta copiilor-prioritatea politistilor mureseni

Sute de copiii au fost prezenti in curtea Scolii Gimnaziale Europa unde au admirat expozitiile de tehnica si dotare ale politistilor mureseni.Vineri, 3 iunie, de la ora 09.00, politistii Serviciului Criminalistic si ai Biroului Rutier din cadrul Politiei municipiului Targu Mures au fost prezenti in curtea Scolii Gimnaziale Europa pentru a purta cu copii claselor 0-4 diverse discutii in ceea ce priveste siguranta acestora.Vedetele actiunii au fost Man, (7 ani) si Keto ( 6 luni) - cainii ... citeste toata stirea