Simona Rad, arta de a picta pe incaltamintea sport

Uita de sneakersii banali de pe raft! Alege ceva ce te scoate din tipar. "Mi-am dorit de foarte mult timp sa am o pereche de adidasi cum nu are altcineva, sa fie unicat. Sunt pictati cu camere de filmat, dupa cum e meseria mea", ne spune cunoscutul muresean Vali Ghica, videographer la Scene 45. Dar de unde are el si multi alti clienti din tara si din strainatate sneakersi, model unicat, pictati manual?! Si asa am ajuns la tanara de 24 de ani, care da dovada de originalitate si inteligenta si ... citeste toata stirea