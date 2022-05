Sistare de gaze in doua localitati muresene

Serviciul de distributie a gazelor naturale va fi sistat temporar, in doua localitati din judetul MuresPentru a permite companiei Transgaz efectuarea unor lucrari la sistemul de transport al gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale miercuri, 18 mai, intre orele 9.00 - 15.00, in localitatea Papiu Ilarian si joi, 19 mai, intre orele 9.00 - 15.00, in localitatea Cucerdea din judetul Mures."Compania solicita consumatorilor sa inchida ... citeste toata stirea