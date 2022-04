Sistare de gaze pe cateva strazi din Reghin

Delgaz Grid continua programul de investitii in Reghin, in aceasta saptamana fiind finalizata a doua lucrare de inlocuire conducte si bransamente, beneficiarii fiind clientii din municipiu care vor avea asigurata continuitatea in alimentarea cu gaze naturale, in conditii de siguranta.Astfel, vineri, 8 aprilie, se finalizeaza o investitie in valoare de circa 1,7 milioane de lei care consta in inlocuirea retelei de distributie a gazelor naturale pe o lungime de 3,6 kilometri pe strazile Toamnei, ... citeste toata stirea