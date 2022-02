Lucratori ai Sectiei 2 Politie Rurala Band au depistat luni, 31 ianuarie, in jurul orei 23.20, pe raza localitatii Sancraiu de Mures, un barbat in varsta de 39 de ani care ar fi condus un autoturism, sub influenta bauturilor alcoolice."In urma testarii cu aparatul etilotest a barbatului, a rezultat o alcoolemie de 0,54 mg/l alcool pur in aerul expirat. ... citeste toata stirea