Sofer baut si fara permis implicat intr-un accident rutier

Politisti ai Sectiei 12 Politie Rurala Ludus au depistat miercuri, 16 februarie, in jurul orei 21.40, pe raza localitatii Hadareni, un barbat in varsta de 34 de ani care ar fi condus un autoturism, fiind implicat intr-un accident cu pagube materiale."In urma testarii cu aparatul etilotest a soferului, a rezultat o alcoolemie de 0,87 mg/l alcool pur in aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea probelor biologice, in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. De ... citeste toata stirea