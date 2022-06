Sofer baut, urmarit noaptea de Politie pe mai multe strazi din Targu Mures

Politistii Serviciului Rutier Mures au efectuat duminica, 26 iunie, in jurul orei 3.45, pe strada Plutelor din Targu Mures, semnal regulamentar de oprire fata de un autoturism condus de un barbat in varsta de 23 de ani, din Bistrita-Nasaud."Avand in vedere ca acesta nu s-a conformat solicitarii, continuandu-si deplasarea, politistii au pornit in urmarirea lui. Pe strada Margaretelor, soferul a efectuat o depasire neregulamentara pe trecerea de pietoni, iar pe strada Furnicilor a patruns pe ... citeste toata stirea