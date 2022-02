Sofer muresean fara permis, retinut dupa ce a fugit de politisti

Politisti din cadrul Sectiei 11 Politie Rurala Tarnaveni au observat in trafic pe DJ 107, in data de 30 ianuarie 2022, pe raza localitatii Adamus, un autoturism condus de un barbat. In momentul in care a observat echipajul de Politie, soferul si-a schimbat directia de deplasare."In urma verificarilor efectuate, barbatul a fost identificat la scurt timp, totodata stabilindu-se faptul ca acesta nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de ... citeste toata stirea