Politistii Sectiei 1 Politie Rurala Gornesti au oprit in trafic miercuri, 23 februarie, in jurul orei 22.45, pe DN 15, in localitatea Gornesti, un autoturism condus de catre un barbat in varsta de 32 de ani.In urma verificarilor efectuate privind situatia juridica a autoturismului condus, politistii au stabilit ca masina este neinmatriculata, iar placutele cu ... citeste toata stirea