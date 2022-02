Sofer prins cu 144 de km/ora pe un drum muresean

Politistii mureseni au depistat sambata, 19 februarie, pe DN 15A - E578, un sofer ce conducea un autoturism cu o viteza de peste 140 de km/h."Barbatul, in varsta de 39 de ani, a fost depistat de politisti cu ajutorul aparatului radar, pe DN 15A - E578, conducand cu o viteza de 144 km/h, pe un tronson de drum unde limita legala este de 50 km/h. Conform legislatiei in vigoare, acesta a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 1.305 de lei pentru depasirea vitezei regulamentare. ... citeste toata stirea