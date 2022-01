Solidaritate. Haideti sa ajutam un frate clujean!

Este internat la Targu Mures. Mircea Rosca, are nevoie de sange!Cunoscutul fotograf clujean Mircea Rosca are nevoie urgenta de sange. El a suferit anul trecut un transplant de inima, iar in urma cu o saptamana a fost nevoie de o noua interventie. Acum a facut o infectie si are nevoie de sange, de o saptamana este intubat si sedat. Unul dintre apropiatii sai, Laviniu Lazar, a lansat un apel de ajutor."Mircea e un om deosebit, cei care ma cunosc stiu ca nu folosesc des cuvintele astea. Daca ... citeste toata stirea