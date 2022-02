Sprijin financiar pentru nou-nascuti acordat de Primaria Targu Mures

Consiliul Local al municipiului Targu Mures, prin Directia de Asistenta Sociala, continua si in anul 2022 acordarea sprijinului financiar in valoare de 2.000 de lei pentru nou-nascuti in maternitatile din Targu Mures."Acordarea acestui sprijin a fost aprobata conform Hotararii Consiliului Local nr. 143/25 aprilie 2019 modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 98/28 mai 2020. Astfel, din anul 2019 si pana in prezent, un numar de 1270 de familii din municipiu au fost declarate eligibile ... citeste toata stirea