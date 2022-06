Strandul din Ideciu de Jos, redeschis! Tarife si program

Reprezentantii Primariei comunei Ideciu de Jos au anuntat, pe pagina web a institutiei, www.ideciudejos.ro, ca Statiunea Balneoclimaterica Ideciu de Jos se deschide in acest sezon in ziua de sambata, 4 iunie.Potrivit sursei citate, locatia va fi deschisa publicului de luni pana duminica, iar tarifele percepute sunt urmatoarele: adulti 20 de lei/zi, copii 7 lei/zi, sezlong mare 20 de lei/zi si sezlong mic 10 lei/zi.Statiunea se afla in zona superioara a raului Mures, intre Muntii Gurghiului ... citeste toata stirea