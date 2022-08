In urma fenomenelor meteo periculoase si a incidentei Codului Portocaliu de instabilitate atmosferica, vreme rea si ploi abundente, in orasul Sovata intervin in aceste momente pompierii militari din cadrul Punctului de lucru Sovata si Statiei Miercurea Nirajului impreuna cu Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Sovata, in cadrul ... citeste toata stirea