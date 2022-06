Sute de sanctiuni aplicate de Politia Mures

Peste 600 de politisti mureseni au fost la datorie in acest sfarsit de saptamana, pentru siguranta si ordinea publica pe raza judetului.Evenimentele desfasurate in aceasta perioada in judetul nostru s-au incheiat fara incidente din punct de vedere al ordinii si sigurantei publice."Pentru mentinerea ordinii si linistii publice, in perioada 17-19 iunie, politistii au desfasurat 47 de actiuni, in urma carora au fost aplicate 365 de sanctiuni contraventionale, ... citeste toata stirea