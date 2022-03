Sylevy Salubriserv, actiuni impotriva deseurilor ilegale din Targu Mures

In prima parte a lunii martie, echipajele societatii Sylevy Salubriserv au efectuat, constant, ample operatiuni de curatare de deseuri ilegale a unor zone din municipiul Targu Mures. Eforturile depuse de catre angajatii principalei firme de salubritate din judetul Mures au fost insa zadarnicite, de fiecare data, de cetateni certati se pare cu regulile de convietuire civilizata, care au aruncat, in timp record, alte deseuri ilegale in zonele curatate."Noi ne facem datoria si curatam, asa cum ... citeste toata stirea