Tabara de echitatie la Clubul Hipic Romsilva

Nu ai idei de vacanta pentru copilul tau? Clubul Hipic Romsilva Mures organizeaza o Tabara de Echitatie in perioada 27-30 aprilie, potrivit informatiilor furnizate pe pagina de facebook. Este ocazie unica pentru multi copii de a se familiariza sau specializa in calarie, un sport nobil cu beneficii recunoscute in dezvoltarea tinerilor. Organizatorii promit o experienta completa in care copiii invata, se distreaza si castiga prieteni ... citeste toata stirea